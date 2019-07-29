Devletin yaşlılara sağladığı 8 destek

1- KAPIDA MAAŞ: Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.

2- UCUZ KONUT: Emekli maaşı ve geliri aylık net 3.200 lirayı geçmeyenler, TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.

3- BEDAVA BAKIM: Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesiyle çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir olmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

4- 637 TL AYLIK: Yaşlı ve maddi durumu kötü yaşlıya, ayda bir 637 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1215 lirayı aşmamalı.

5- AKRABAYA 1.384 LİRA: Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle, aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme aylık 1384 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.219 lirayı aşmaması şart. Bayram ikramiyeleri hesaba dahil değil.

6- ÜCRETSİZ SAĞLIK: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Sadece ‘444 3 833’ numaralı telefonu aramak yeterli.

7- PARASIZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlar şehiriçi demiryolu, denizyoluyla ulaşım ve otobüslerle toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Yaşlılar, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanma hakkına sahip.

8- ÖZEL AMBULANS: Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ALO 153) olmak üzere birçok belediye, yaşlı ve engellilere özel bedava ambulans hizmeti sunuyor. Belediyeyi aramak yeterli.

(Güneş)