Devletin şefkat eli evsizlerin üzerinde

BÜLENT ŞANLIKAN



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,salgının en çok etkileyebileceği evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. Bu kapsamda 81 ilde “Evsizlere Konaklama Projesi” başlatıldı. Kendisi de bir zamanlar sokak çocuğu olan ve şimdi Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Başkanlığını yapan Yusuf Kulca projeyi AKŞAM’a değerlendirdi:

ÇOK BAŞARILI PROJE



“Sokağı ve evsizleri iyi bilen bir insan olarak projeyi çok başarılı buldum. Bizim vakıf olarak yapacaklarımız sınırlı. Devletimizin şu anda evsizleri koruyor. Büyükşehir Belediyeleri önceden havalar çok soğuduğunda evsizleri topluyordu. Bu sefer tam olarak toplayamadılar. Çünkü koronavirüs engeli çıktı.

HAPİSTE KİMSESİZ ÇOK



“Ben cezaevlerinde kalanların durumunu daha tehlike görüyorum. Bunların içinde evsiz ve kimsesiz çok kişi var. Tahliyeler başladı. Çoğu, aileleriyle kopuk. Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak tespit yapılarak bu insanların kimseye bulaşmadan cezaevinden alınıp bu tür hizmetlerin verildiği yerlere götürülmeleri gerekiyor. Trabzon’da bir çocuğumuz var, arıyor. Yol parası yok, nereye gideceğini bilmiyor. Bunların arasında cezaevinden çıkmak istemeyenler de var. Dışarıdaki ortamdan ciddi şekilde endişelilerdi, şimdi içlerine su serpildi.”

YETİŞKİNLER YALNIZLIĞI SEVİYOR



“Evsizlerin içinde psikolojik sıkıntıları olanlar var. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Akli dengesi sıkıntılı olan evsizlerle ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu insanlara psikolojik destek sağlanması da gerekli. Yaş gruplarına göre değerlendirme yaptığımızda çocuklar sokaklarda daha çok bulunuyor. Gençlere gelince onların sayısı biraz daha azalıyor. Yetişkinlerde ise bu sayı daha da azalıyor. Çünkü yetişkinler hiç bir şekilde kimsenin yanında duramıyor.

VATANDAŞ SAHİP ÇIKMALI



“Bu projenin uygulanmasında vatandaşlara çok iş düşüyor. Çünkü vatandaşlarımız evsizlerin nerede olduklarını daha iyi biliyor. Her ilçe kendi evsizine sahip çıkabilir. Onlara kendi sosyal çevrelerinde destek olunmasında fayda görüyorum.”