Devletin her birimi yaşlıların yanında

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını nedeniyle aldığı 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı sürerken, Kütahya’da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı. PTT görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu masasına başvuranların maaşlarını, polis ekipleri eşliğinde evlerine giderek ödüyor.

POLİS ALIŞVERİŞ YAPTI



Kars Kağızman’da sokağa çıkamadığı için Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak yardım isteyen Kerem İlkan’ın taleplerini tek tek not eden polis ekipleri, alışverişi tamamladıktan sonra ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki evine gitti. 41 lira tutan yiyeceklerin ücretini ödeyen Kerem İlkan’a polis memuru, “Paranız yoksa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla karşılanabilir” dedi.

KIZILAY YİNE MAZLUMUN YANINDA



Kilis’te 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara yönelik Türk Kızılay ekiplerince gıda yardımı yapıldı. Ekipler aynı zamanda evleri tek tek ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

PTT GÖREVLİLERİ EMEKLİLERE MAAŞLARINI GETİRDİ



PTT görevlileri talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara emekli maaşlarını getirdi.

AFAD İLAÇLARI YETİŞTİRDİ



Konya’da AFAD gönüllüsü gençler, diyabetli Zeytin Çelik’in (78), elektrik faturasını yatırıp, ilaçlarını aldı. Gençler aynı zamanda Çelik’i, Almanya’daki kızıyla görüntülü konuşturdu.