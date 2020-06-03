03 Haziran 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:
YELDA GÖKDAĞ
Devlet yurtlarında temizlik başlıyor
Salgın önlemleri kapsamında yurt dışından gelenlerin yerleştirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarında dezenfeksiyon çalışmaları bu ay başlıyor.
YELDA GÖKDAĞ
Yurtlar Bilim Kurulu’nun yapacağı öneriler doğrultusunda temizlenmeye başlanacak. Binlerce öğrenci salgın sürecinde yurtdışından Türkiye’ye dönen vatandaşların karantinada tutuldukları devlet yurtlarına yeniden yerleşecek. Yüzde 80’i tamamen boşaltılan yurtlar arasında karantina altına alınan bir kurum bulunmuyor.