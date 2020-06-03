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  3. Devlet yurtlarında temizlik başlıyor
03 Haziran 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Devlet yurtlarında temizlik başlıyor

Devlet yurtlarında temizlik başlıyor

Salgın önlemleri kapsamında yurt dışından gelenlerin yerleştirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarında dezenfeksiyon çalışmaları bu ay başlıyor.

YELDA GÖKDAĞ 

Yurtlar Bilim Kurulu’nun yapacağı öneriler doğrultusunda temizlenmeye başlanacak. Binlerce öğrenci salgın sürecinde yurtdışından Türkiye’ye dönen vatandaşların karantinada tutuldukları devlet yurtlarına yeniden yerleşecek. Yüzde 80’i tamamen boşaltılan yurtlar arasında karantina altına alınan bir kurum bulunmuyor.


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