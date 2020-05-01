Devlet virüsle uğraşıyor, CHP darbeyle tehdit ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kaftancıoğlu, CHP yandaşı Halk TV canlı yayınında darbe tehdidinde bulundu. Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır.”

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “CHP, demokrasi rayından çıktı! AK Parti’yi ‘başka bir şekilde’ indirmekten bahsediyor. Sakın ha! Aklınızdan bile geçirmeyin! Zira 15 Temmuz’da ‘başka bir şekli’ deneyenlerin sonu malum... Muş’un paylaşımına binlerce vatandaştan destek gelirken, Kaftancıoğlu’na tepki yağdı.

CHP’Lİ ÖZEL’LE BAŞLADI



CHP’nin darbe ile tehditleri partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamaları ile başladı. Özel önceki gün, şöyle konuşmuştu: “Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız.”

1.5 SAAT ‘TALİMATI BİZ VERDİK’ İFADESİ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaşhakkında ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. “Talimatı biz verdik”diyen İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu‘Suça azmettirmeden’ açılan soruşturmada dün 1.5 saat ifade verdi.

DEMOKRASİYİ GASP ETME ÖRGÜTÜDÜR CHP



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimizin seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize ‘saray rejimi’ diyerek yine eski rejim kavgaları peşinde koşanların inandığı tek rejimin ‘Yassıada rejimi’ olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimiyle anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi ile anılır.

MİLLET SİZE PABUÇ BIRAKMAZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhabeki: 15 Temmuz’da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz’da Aziz Milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz.