'Devlet kucak açtı, dön'

“Son nefesime kadar eylemimi devam ettireceğim, kararlıyım. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim. Çok özledim oğlumu; onun fotoğraflarına, eşyalarına bakıyorum, dayanamıyorum. Oğlumu istiyorum. Hastayım ama yine de senin peşini bırakmayacağım. Sen yoksan ben de yokum. Dön, gel. Devlet ceza vermiyor, bu imkan her zaman olmaz. Gel, ceza yok, devlet kucak açmış. Askerimize, polisimize teslim ol; seni bize getirecek.”

DHA