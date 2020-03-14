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'Devlet kucak açtı, dön'

'Devlet kucak açtı, dön'

HDP aracılığıyla çocukları dağa kaçırılan 126 ailenin evlat nöbeti 194. gününe girdi. 2015'te kaçırılan oğlu Fatih (24) için eylemine devam eden Sevdet Demir, evladına şöyle seslendi.

“Son nefesime kadar eylemimi devam ettireceğim, kararlıyım. Oğlum gelene kadar gitmeyeceğim. Çok özledim oğlumu; onun fotoğraflarına, eşyalarına bakıyorum, dayanamıyorum. Oğlumu istiyorum. Hastayım ama yine de senin peşini bırakmayacağım. Sen yoksan ben de yokum. Dön, gel. Devlet ceza vermiyor, bu imkan her zaman olmaz. Gel, ceza yok, devlet kucak açmış. Askerimize, polisimize teslim ol; seni bize getirecek.” 

DHA


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