Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Milyoner sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?

A: Uygun şartlarda terslik çıkaranlar

B: Olup bitenleri görmezden gerirler

C: Gerçekleri çarpıtanlar

D: Doğruları söyleyenler

Doğru cevap: A Uygun şartlarda terslik çıkaranlar