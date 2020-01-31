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  3. Dev yük gemisi fırtınaya teslim! Karaya oturdu

Dev yük gemisi fırtınaya teslim! Karaya oturdu

Dev yük gemisi fırtınaya teslim! Karaya oturdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.

Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.

Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirildi.

(AA)


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