Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1088
  • 6,8698
  • 252.067
  • 87.327
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dev operasyon... Tam 18 bin 300 paket ele geçirildi

Dev operasyon... Tam 18 bin 300 paket ele geçirildi

Dev operasyon... Tam 18 bin 300 paket ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 18 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara depolandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriyeli Hasan M. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...
En iyi dostlarımız hayvanlar değil mi? Bu miniğin yakın dostu olan köpeklerle geçirdiği keyifli daki

Sevilmenin Tadını Çıkarmak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rami Açık Oto Pazarı’ndan 40-50 bin TL’ye ne alırım

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı başladı