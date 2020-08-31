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  3. Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17 | Son Güncelleme:

Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı

Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı

Son Dakika Haberleri.. 2020-2021 eğitim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu, ilk ders zilini çaldı.

Yeni eğitim-öğretim yılında ilk gün bugün başladı. İlk ders zilini ise Bakan Ziya Selçuk çaldı. 

Basına açıklama yapan Selçuk "Bugün çok özel bir gün. Ders programımız hazır" dedi.

Selçuk, EBA Destek Merkezlerine erişimi zor olan öğrencilere ulaşacaklarını da duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı

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Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı
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