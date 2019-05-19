Ders sayıları düştü, yeni üniversite sınavı 2024'te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’da düzenlenen “Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı”na katılarak yeni ortaöğretim sistemini tanıttı. “Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi” diyen Selçuk şöyle devam etti:

100. YILA ARMAĞAN OLSUN

“9’larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11’inci sınıfta 9’a ve 12’inci sınıfta 7’ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor. Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye hedefiyle yola çıktığımız 2023 Eğitim Vizyonumuz çerçevesinde, toplumsal özlemlerimizi yansıtan ve lisedeki yaşamı önemli ölçüde değiştirmesi hedeflenen lise modelimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı Milli iradenin 100. Yılında, geleceğimiz ve ümidimiz olan gençlerimizle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.”

11 ve 12. SINIFA 'BİLGİ KURAMI' ZORUNLU

11 ve 12. sınıflarda zorunlu hale gelen Bilgi Kuramı dersiyle öğrencilerin bilgiye sorgulayarak ulaşması sağlanacak. Lisenin 12. sınıfı ise öğrencilerin bir anlamda tercihlerini, planladıkları kariyerlerine uygun ders seçimiyle yapacakları bir sınıf düzeyi olarak düşünüldü. Bu amaçla 12. sınıfta haftalık çizelge; akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, destek ve rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olarak planlandı.

AGEP SAATLERİ

Akademik Gelişim Programı (AGEP) adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda 35, 12.sınıflarda ise 24 ders saati olarak planlandı.

DEĞİŞEN DERSLER

- 9. sınıfta 15-16 olan ders 8’e,

- 10. sınıfta 15-16 olan ders 9’a,

- 11. sınıfta 12-15 olan ders 9’a

- 12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7’ye düşürüldü.

İŞTE YENİ EĞİTİM MODELİ

“2020 eylül ayından itibaren 9. Sınıftan başlayarak uygulanmak üzere;

- Bütünleşik ve disiplinler üstü ders yapısıyla ders sayısının azaldığı;

- Öğrenmede derinleşmeyi sağlayan,

- Araştırma, uygulama ve deneyim temelli bir programla donatılmış,

- Öğrencileri sınava değil; üniversiteye ve yaşama hazırlayan,

- Etkili kariyer danışmanlığına dayalı bir Ortaöğretim Modeli hazırlanmıştır.

HAYAL-ETKİNLİK-YAŞAM TEMASI (HEY)

Hayal-Etkinlik-Yaşam temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. 9-11. sınıflarda Haziran ayları ağırlıklı olarak portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına ayrıldı.

35 SAAT AGEP, 5 SAAT HEY

Buradaki amaç öğrencilerin sadece akademik değil sosyal ve duygusal becerilerinin en üst düzeyde gelişiminin sağlanması yoluyla dengeli bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı; 35 saati AGEP, 5 saati HEY olmak üzere toplam 40 saat olarak planlandı.

KARİYER OFİSLERİ

Öğrencilerin lise dönemi boyunca kendilerini tanımaları ve yaşamın diğer aşamalarını daha etkili yönetmelerini sağlamak üzere her okula Kariyer Ofisleri kuruldu. Kariyer ofisleriyle 12. sınıf öğrencisi, yükseköğretime daha dengeli ve bilinçli hazırlanacak.

İLKOKUL HAZIR ÜNİVERSİTEYE UYUMU 5 YIL SONRA

Yeni sisteme 2020-2021 öğretim yılında 9. sınıfı okuyacak öğrencilerle başlanarak kademeli olarak ilerlenmesi yoluna gidildi. 1-8. sınıf arası da program hazır, tüm eğitim basamakları birbirine entegre olacak.Lise modelinin aşamalı gelişimiyle eş zamanlı olarak 2024'te uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte de gerekli değişiklikler yapılarak sınavla lise yaşamının üst düzeyde uyumu sağlanacak.