'Ders arasında ekrandan uzak olmasını sağlayın'

Milyonlarca çocuğun eğitimi uzaktan internet ve TV yoluyla yürütülmeye çalışılıyor. Peki bu yeni sistemdeki süreci anne-babalar nasıl yönetmeli? İşte Uzman Psikolog Selin Karabulut’un önerileri:

• Çocuğunuzun ekran başındaki performansının nasıl olduğuna dikkat edin. Bu takip çocuğu rahatsız etmeden, uzaktan yapılmalı. Çocuğa geri bildirimler sorulup öğretmenden bilgi alınmalı.

• Uzaktan eğitim için evde çocuğunuzun sessiz, hareketten uzak, tek başına kalabileceği, mümkünse kulaklık kullanabileceği bir ortam yaratmaya özen gösterin.

BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN



• Verilen programlara uyum sağlamaları konusunda çocuklara destek olun.

• Çocukların okuldaki gibi belirli bir yemek saati olmalı.

• Çocukların ders aralarında dijital ekranlardan uzak kalmalarına dikkat edin.

• Bütün gün ekran başında olan çocuğun akşam belirli bir saatten sonra ekran başında olmamasına, kendini ruhsal ve fiziksel anlamda yormamasına dikkat edin.

• Uzaktan eğitim esnasında çocuklara eşlik etmek, soruları birlikte çözmek, gidip kitabını getirmek veya çocuğa “Hadi, sen de parmak kaldır” gibi müdahalelerde bulunmak, onların gelişimine katkı sağlamaz. Mümkünse o esnada ortamda bulunmayın.

• Başka çocuklarla kıyaslamayın. Unutmayın sizler ebeveynsiniz, öğretmen değil. Elinizden gelenin fazlasını yapamazsınız.