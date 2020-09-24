'Ders arasında ekrandan uzak olmasını sağlayın'
Milyonlarca çocuğun, örgün ve yüz yüze eğitime katılamadığı, sadece uzaktan internet ve TV yoluyla yürütülmeye çalışılan bir sisteme ilk kez şahitlik ediyoruz. Peki bu süreci anne-babalar yönetmeli?
Milyonlarca çocuğun eğitimi uzaktan internet ve TV yoluyla yürütülmeye çalışılıyor. Peki bu yeni sistemdeki süreci anne-babalar nasıl yönetmeli? İşte Uzman Psikolog Selin Karabulut’un önerileri:
• Çocuğunuzun ekran başındaki performansının nasıl olduğuna dikkat edin. Bu takip çocuğu rahatsız etmeden, uzaktan yapılmalı. Çocuğa geri bildirimler sorulup öğretmenden bilgi alınmalı.
• Uzaktan eğitim için evde çocuğunuzun sessiz, hareketten uzak, tek başına kalabileceği, mümkünse kulaklık kullanabileceği bir ortam yaratmaya özen gösterin.
BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN
• Verilen programlara uyum sağlamaları konusunda çocuklara destek olun.
• Çocukların okuldaki gibi belirli bir yemek saati olmalı.
• Çocukların ders aralarında dijital ekranlardan uzak kalmalarına dikkat edin.
• Bütün gün ekran başında olan çocuğun akşam belirli bir saatten sonra ekran başında olmamasına, kendini ruhsal ve fiziksel anlamda yormamasına dikkat edin.
• Uzaktan eğitim esnasında çocuklara eşlik etmek, soruları birlikte çözmek, gidip kitabını getirmek veya çocuğa “Hadi, sen de parmak kaldır” gibi müdahalelerde bulunmak, onların gelişimine katkı sağlamaz. Mümkünse o esnada ortamda bulunmayın.
• Başka çocuklarla kıyaslamayın. Unutmayın sizler ebeveynsiniz, öğretmen değil. Elinizden gelenin fazlasını yapamazsınız.