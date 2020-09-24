  • $7,7087
  • 9,0012
  • 461.131
  • 1103.26
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Dereyle gelen çakıl taşları balıkçıları mağdur etti: Limanda mahsur kaldık
24 Eylül 2020 Perşembe 10:22 | Son Güncelleme:

Dereyle gelen çakıl taşları balıkçıları mağdur etti: Limanda mahsur kaldık

Dereyle gelen çakıl taşları balıkçıları mağdur etti: Limanda mahsur kaldık
DHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Hoşköy Balıkçı Limanı, dere sularıyla birlikte gelen çakıl taşlarıyla doldu. Limanda mahsur kaldıklarını belirtilen balıkçılar, limana giriş-çıkış yapamadıklarını belirtti.

Hoşköy Balıkçı Limanı, faaliyetleri durdurulan çakıl olacağındaki çakılların dere sularıyla birlikte liman girişini doldurması balıkçıları mağdur etti.

DHA'da yer alan habere göre, 55 balıkçının kullandığı limana giriş-çıkış yapamayan balıkçılar, yaşadıkları zorlukları anllattı.

"LİMANDA MAHSUR KALDIK"

Bölgede 50 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Hüseyin Atay, çakıl taşları nedeniyle mahsur kaldığını ve büyük teknelerle barınağa giriş yapılamadığını söyledi.

Biriken çakıl taşlarının alınıp, derinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Aktay, bölgenin eski haline dönüştürülerek kullanıma açılmasını istedi.

"TEKNELERİN ALTI SÜRTÜYOR"

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fehmi Baydemir, limanda biriken çakıl taşlarının teknelere hasar vermesi nedeniyle balıkçıların geçişlerde zorluk yaşadığını söyledi.

Girişte biriken çakıllarla ilgili yardım beklediklerini ifade eden Baydemir, "Burada balıkçılarımız limana girip çıkarken teknelerinin altını sürterek, zorlanıyor. Belli bir boydaki tekneler de limana giremiyor ve başka limanlara gitmek zorunda kalıyor." dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suyu çekilen gölete balıkların yaşaması için su takviyesi yapıldı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yemin ederek görevine başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.