Dereyle gelen çakıl taşları balıkçıları mağdur etti: Limanda mahsur kaldık

Hoşköy Balıkçı Limanı, faaliyetleri durdurulan çakıl olacağındaki çakılların dere sularıyla birlikte liman girişini doldurması balıkçıları mağdur etti.

DHA'da yer alan habere göre, 55 balıkçının kullandığı limana giriş-çıkış yapamayan balıkçılar, yaşadıkları zorlukları anllattı.

"LİMANDA MAHSUR KALDIK"

Bölgede 50 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Hüseyin Atay, çakıl taşları nedeniyle mahsur kaldığını ve büyük teknelerle barınağa giriş yapılamadığını söyledi.

Biriken çakıl taşlarının alınıp, derinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Aktay, bölgenin eski haline dönüştürülerek kullanıma açılmasını istedi.

"TEKNELERİN ALTI SÜRTÜYOR"

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fehmi Baydemir, limanda biriken çakıl taşlarının teknelere hasar vermesi nedeniyle balıkçıların geçişlerde zorluk yaşadığını söyledi.

Girişte biriken çakıllarla ilgili yardım beklediklerini ifade eden Baydemir, "Burada balıkçılarımız limana girip çıkarken teknelerinin altını sürterek, zorlanıyor. Belli bir boydaki tekneler de limana giremiyor ve başka limanlara gitmek zorunda kalıyor." dedi.