08 Haziran 2020 Pazartesi 02:30 | Son Güncelleme:
Dereler ıslah için Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor
DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan “Riva Deresi'nin ıslahının DSİ'nin sorumluluğunda bulunduğu ancak yapılmadığı”na yönelik ifadelerine cevap verildi.
KAMULAŞTIRMA YAPIN
DSİ, Riva Deresi yan kollarına ilişkin ıslah projeleri ve kamulaştırma planlarının 2014 ve 2015’te tamamlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) gönderildiğini, halen kamulaştırmalarının yapılarak DSİ’ye tesliminin beklendiğini bildirdi.
Açıklamada, “Söz konusu dere ıslah projelerine yönelik yapım ihaleleri DSİ’ce gerçekleştirilebilecektir ancak İBB tarafından kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilemediğinden, DSİ tarafından ıslah projelerinde yapım aşamasına geçilememiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.