Dereler ıslah için Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor

KAMULAŞTIRMA YAPIN

DSİ, Riva Deresi yan kollarına ilişkin ıslah projeleri ve kamulaştırma planlarının 2014 ve 2015’te tamamlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) gönderildiğini, halen kamulaştırmalarının yapılarak DSİ’ye tesliminin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, “Söz konusu dere ıslah projelerine yönelik yapım ihaleleri DSİ’ce gerçekleştirilebilecektir ancak İBB tarafından kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilemediğinden, DSİ tarafından ıslah projelerinde yapım aşamasına geçilememiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.