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  3. Depremzedeye 'evinize girebilirsiniz' telefonu

Depremzedeye 'evinize girebilirsiniz' telefonu

Depremzedeye 'evinize girebilirsiniz' telefonu

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya’da hasar tespiti yapılan binalardan sağlam olanların sahiplerine ulaşılarak evlerine dönmelerinin sağlanacağını, orta ve az hasarlıların ise onarılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür Park’ta depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi. Çalışmalar kapsamında Elazığ’da 15 bine yakın, Malatya’da da 10 bine yakın binada hasar tespitinin tamamlandığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu: “Elazığ’da 33 bin civarında bina var. Bunun 2 bini kamu binası. 3-4 gün içinde tüm hasar tespitleri tamamlanmış olacak. Özellikle hasarsız, az hasarlılara telefon açmak internet aracılığıyla muhtarlara bildirmek suretiyle evlerine girebilme konusunda bildirim yapılacak. Orta hasarlılar iyileştirme gerektiriyor, ağır hasarlılara zaten girmek doğru değil. Buna ait bildirim gerçekleşmeyecek. Üç geçici konaklama merkezi olacak, şu anda alt yapıları yapılıyor, ikisi başladı, biri de yarın sabah itibarıyla.” 

KİRA YARDIMI BAŞLADI 

“Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz” ifadelerini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gece Çevre ve Şehircilik Bakanımızla tekrar bir değerlendirme yaptık. Otuzluk gruplar halinde her gün yıkımlar devam edecek. Onun için hasar tespiti yapılıyor. Ardından da hemen yıkıma geçiliyor. Yıkımın ardından da acil kira yardımını hemen vatandaşlarımıza ödemeye başlıyoruz” dedi.


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