Depremzedeye 27. günde sıcak yuva

Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde depremzedeler için ayrılan 132 konutun kurayla belirlenen hak sahipleri evlerinin anahtarlarını teslim almaya başladı. Mustafa Paşa Mahallesi’nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından 14 saat sonra kurtarılan Nazmiye Düşmez de evini teslim aldı. Düşmez, “Kurtulmam mucizeydi. İnsanın evi olunca hayata yeniden bağlanma hissi duyuyor. Devletimize teşekkür ediyorum” dedi. Bu arada depremin ardından geçici barınma merkezi olarak kurulmaya başlanan yaklaşık 5 bin ailenin kalacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi.