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  3. Depremler devam ediyor... Marmara'da 3.3 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Depremler devam ediyor... Marmara'da 3.3 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Depremler devam ediyor... Marmara'da 3.3 Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 09.10'da Marmara'nın doğusunda, Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Öte yandan gelen son dakika haberinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde büyük panik yaratmıştı. Bu deprem sonrası artçılar devam ediyor. Artçı deprem sayısı 300'ü geçti.

Öte yandan bu sabah saat 09.10'da Marmara Denizi  Yalova yakınlarında AFAD verilerine göre 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü önce 3.2 olarak duyuran Kandilli Rasathanesi daha sonra 3.6 olarak revize etti. Derinlik 10.6 kilometre. Yalova açıklarında saat 09.08'de ise 2.9  büyüklüğünde bir sarsıntı ölçüldü.

AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AA

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