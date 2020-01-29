Son dakika haberi: Deprem bölgesi Elazığ'da okul tatili uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bin 348 artçı deprem yaşandı ve her saat itibarıyla artarak devam ediyor. Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim.

DEPREM BÖLGELERİNDE YARIYIL TATİLİ UZATILDI

3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.

Kızılay’a gelen bağış toplamı şu ana kadar 27.5 milyon lira. Yine AFAD’a gelen bağış toplamı SMS toplamı; biliyorsunuz TV8’de 22,5 milyonluk SMS toplanmıştı. Toplam SMS 27 milyon 652 bin şu saat itibariyle, şu saat itibariyle 72 milyon. Kızılay’da 27.5 milyon, AFAD’a da 72 milyon. 100 milyon civarında vatandaşımıza nakit desteği söz konusu oldu.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

7'i yoğun bakımda 64 yaralının tedavisi sürüyor. Azize yoğun bakımdan normal servise alındı, durumu iyi.

Elazığ'da 23, Malatya'da 19 evde bakım ekibi görev yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından önemli satırbaşları;

- Varank, "(Elazığ'daki deprem) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz"