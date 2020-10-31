Depremin isimsiz kahramanları: AFAD arama kurtarma köpekleri

İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremin ardından AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma köpekleri de AFAD çalışanlarına adeta bir ekip ruhuyla yardımcı oluyorlar.

Depremin isimsiz kahramanları olan köpekler, bir insanın ulaşamayacağı yerlere giriyorlar ve en ufak bir kıpırtıyı dahi duyabiliyorlar.

Arama kurtarma köpekleri, yeri geldiğinde AFAD'ın ulaşmakta zorlandığı alanlara girerek enkaz altında kalan vatandaşların bulunmasında büyük bir pay sahibi oluyor. Bunun yanı sıra keskin duyu becerileri ile de koku ve ses ayırdına kolaylıkla varabiliyorlar.

Depremzedelerin kurtarılmasında AFAD çalışanlarının çabaları bir yana, AFAD arama kurtarma köpeklerinin de katkısını yadsımamak gerekiyor. Onlar, depremin isimsiz kahramanları...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

İzmir depremi sonrası 26 kişi hayatını kaybetti; 25'i yoğun bakımda olmak üzere 381 kişinin tedavisi ise sürüyor.