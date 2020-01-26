Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği

Elazığ Depremi sonrası devletimiz tüm imkânları ve kurumlarıyla yaraları sarmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile bakanlık vatandaşların yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Elazığ ve Malatya'da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayıları belirlendi.

Buna göre, Elazığ merkez ve köyleri, Sivrice ilçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil ilçesi merkez ve köylerinde depremde, toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvan telef oldu.

Malatya'da ise Doğanyol merkez ve köyleri, Battalgazi merkez ve köyleri ile Pütürge merkez ve köylerinde 95 ahırda hasar olduğu ve 55 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 arılı kovanın telef olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilecek.

Bugün itibari ile başlayacak ve ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğinin koordinasyonu Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile depremin hemen ardından, bölgedeki Bakanlığa bağlı tüm misafirhaneler vatandaşların kullanımına sunuldu, ayrıca yine Bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de yaraları sarmak ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edildi.

Depremden etkilenen bölgelerde 14 adet misafirhanede vatandaşlar konaklarken; Elazığ’da 600 kişilik yemekhanemizde vatandaşlarımıza yemek ikramları da devam etmektedir.

Hasar tespit çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 14 adet hizmet aracı görev yaparken, yıkılan binalarda kullanılmak üzere 1 adet iş makinesi ve operatörler de 7/24 anlayışıyla çalışmalara katılmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce de, 1 adet ekskavatör yıkılan binalarda yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde görevlendirilirken; 1 adet vinç Diyarbakır’dan gönderilen konteynerlerin Askeri Hastane mevkiinde indirilmesi ve akabinde Sürsürü mahallesinde yıkılan binalarda yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri için görevlendirilmiştir. 1 adet kasalı kamyon yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımında, 3 adet damperli kamyon Sürsürü mahallesinde yürütülen enkaz kaldırma faaliyetlerinde, 2 adet tır Sağlık Bakanlığı’na ait 2 adet konteynerin Elazığ’a getirilmesi için, 1 adet pick-up Sivrice Kaymakamlığı tarafından yürütülen yemek dağıtım hizmetleri için, 3 adet binek araç da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yürütülen hasar tespit çalışmaları için görevlendirilmiştir.

Valilik Koordinasyon Merkezi ile sürekli iletişim halinde olan müdürlüklerimizce görevlendirilen personelle birlikte toplam 25 idari personel ve gerekli ekipman ile ihtiyaçlara anında cevap verilmeye de devam edilmektedir.

Yine DSİ Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüklerimizden 151 iş makinası ve 250 personel istenildiği takdirde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmek üzere hazırda bekletilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ise kurtarma ekiplerine anbean hava raporları aktarıldı ve bununla birlikte özellikle enkaz arama çalışmalarında görevli ekiplere önemli destek sağlandı.

(AA)