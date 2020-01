4.7’lik korku 5.8’in artçısı

Hilal YILDIRIM

İstanbul’da dün saat 16.37’de AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan sarsıntı 7.09 km derinlikte yaşandı. Deprem, Silivri’ye komşu Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi.

SOKAĞA KAÇIŞTILAR

Korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Sokakta bekleyen birçok kişi uzun süre evlerine giremedi. Söğütlüçeşme Metro Durağı’nda da “İstasyonu terk edin” anonsu yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem nedeniyle olumsuz bir ihbarın gelmediğini açıkladı.

BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEMEZ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: “Bu deprem Silivri’de ağaç dalına benzeyen birden fazla faylardan birisinin kırılmasıyla meydana geldi. Büyük depremi tetiklemez. Bağımsız bir deprem. Asıl Kumburgaz çukuruna dikkat edilmeli. Burada 6.5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz.”

MARMARA’DAKİ FAYLAR HAREKET HALİNDE

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: “Son depremi 5.8 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak görmek gerekiyor. Marmara’nın her yerinde son 3 yılda çok fazla deprem meydana geldi. Marmara’daki faylar hareket halinde. Büyük Marmara depremine her an hazırlıklı olmalıyız.”

SON UYARILAR OLARAK KABUL ETMEMİZ GEREKLİ

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış: “Silivri’de bir önceki depremin artçısını yaşadık. Bu depremleri son uyarı olarak kabul edip hazırlık yapmamız gerekir... Kuzey Anadolu fayındaki depremler, orta büyüklükte deprem olmadan doğrudan olan depremler.”

ÖNCÜ DEPREM DEĞİL KÜMELENME VAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker: “Bir önceki depremin artçı şoku. Küçük küçük depremler üreten fayın etrafında bir kümelenme var. Fayın olağan davranışı. Farklı bir fay hattı olduğu için bu depremi büyük depremin öncüsüdür gibi yorumlamayız.”

SARSINTININ ÖNCESİNDE 35 DEPREM

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi açıklarında dün saat 06.28’de 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 15.26’ya kadar Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1.1 ila 3 arasında değişen 35 deprem daha kayıt altına alındı.

FARKLI FAY SEGMENTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. 4.7’lik depremle Şarköy yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiği bildirildi.

107 GÜN SONRA YİNE SİLİVRİ

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019’da 5.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti. 7 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı nedeniyle 8 kişi hafif şekilde yaralanmış, birçok yapı hasar görmüştü.