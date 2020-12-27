Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama: Bunlar alarm zilleri

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal Elazığ'da yaşanan son depremin ardından, "Bunlar alarm zilleri ve Türkiye'nin her yeri için çalıyor." ifadelerini kullandı.

A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların kritik bir uyarı olduğunun altını Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi:

"7 ve üzerinde deprem oluşturma potansiyeli olan faylar var. Bu depremler bizler için uyarıcı olma niteliği taşıyor ve artık alarm zilleri çalıyor Türkiye'nin her yeri için. İşte geçen yıl Pütürge, Bu yıl İzmir yaşandı. İstanbul'u bekliyoruz. Buraların tamamında tehlike çok yakın. Bunları erteleme durdurma şansımız yok. Önlem alma dışında yapacak bir şeyimiz yok. Onu da en doğru şekilde yapmalıyız. Depreme dayanıklı, yaşanacak yerleşim alanları oluşturmalıız. Bu kentsel dönüşüm ile hızla yapılması gereken bir şey. Günü saati bilme şansımız yok. Bu uygulamalarla başlanan yerlerde hızlandırmak, başlanmayan yerlerde de hızla başlayıp bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor."

BU ÇOK ÖNEMLİ YERLERDEN GEÇEN BİR FAY

Bu konuların yıllardır konuşulduğunu kaydeden Pampal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir şey yapılmadı demek de doğru değil ama tehlikeye göre yavaşız. Bu Türkiye'de yerleşim yerlerinin içinden geçen çok önemli ve çok büyük depremler olmuş bir fay. Hep birlikte bir seferberlik ruhuyla bu işin altından kalkabiliriz."