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  3. Deprem uzmanı açıkladı: Marmara'daki deprem 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında

Deprem uzmanı açıkladı: Marmara'daki deprem 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında

Deprem uzmanı açıkladı: Marmara'daki deprem 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4 şiddetindeki depremin 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında olduğunu açıkladı.

Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 4,0 büyüklüğündeki depremin 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilişkisi olmadığını bildirdi. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen depremin 17 Ağustos 1999'daki depremin fay hattında kırıldığını ve artçı sarsıntıların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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