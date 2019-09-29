Deprem üzerinden istismar 'patladı'

İstanbul Valiliği’nin kenti sarsan 5.8’lik deprem sonrası düzenlediği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valiliği yalanladı. İmamoğlu’nun toplantıya çağrılmadığı iddiasını Twitter’dan dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “Bir dönem dilinden sandığı düşürmeyen, meydan meydan gezip ‘atanmışlar seçilmişlere vesayet edemez’” diye bağıranlar, İstanbul’da her iki kişiden birinin oyunu alan, seçilmiş @ekrem_imamoglu’nu toplantıya bile çağıramadılar...” yazdı. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da “İstanbul bir felaketin eşiğinden dönüyor. AFAD acil toplanıyor. Bu kurulun 2.ismi İBŞ Bel Başk’ı İMAMOĞLU bu toplantıya çağırılmıyor...” paylaşımı yaptı. Ancak aynı yönde paylaşımlarda bulunan gazeteciler bile, İmamoğlu’na davet gelmediği iddiasının doğru olmadığını belirtti ve takipçilerinden özür diledi. Tekin ve Koç ise sessizliğini korudu.

ÖZÜR DİLEDİLER: ‘İMAMOĞLU DAVETLİYMİŞ’

İmamoğlu’nun toplantıya çağrıldığının ortaya çıkmasıyla sosyal medya üzerinden ‘davet edilmedi’ yalanıyla algı yürüten bazı siyasi ve gazeteciler özür diledi. Gazeteci Ahu Özyurt, “eksik bilgi verdiği” için takipçilerinden özür diledi. Gazeteci İsmail Saymaz da, “İmamoğlu davet edilmedi şeklindeki tweetimi vaziyeti eksik yansıttığı için sildim. Düzeltir takipçilerimden özür dilerim” şeklinde tweet attı.