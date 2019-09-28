Deprem sonrası İstanbul'da kaç bina ve okul ağır hasarlı? Bakan Kurum açıkladı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mırat Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından son durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurum, 'Türkiye afet yönetim planı çerçevesinde bakanlığımızın birimleri afet olur olmaz hemen sıfırıncı dakikadan itibaren afetin şiddetine göre harekete geçtiler. 34 ilden toplamda 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına depremden hemen bir saat sonra başladılar. Şu anda sahada 270 arkadaşımız çalışıyorlar. Bugün sabah 9 raporuyla baktığımızda toplamda 2801 ihbar yapılmış durumda. 2800 ihbara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyorlar. Yapılan 213 binanın incelemesi neticesinde 20 adet sivil binamız ağır hasarlı, 58 adet sivil binamız az hasarlı.

'14 OKUL EĞİTİME ARA VERDİ'



Biliyorsunuz dün okullarımızı incelemiştik. Okullarımızın incelemesi neticesinde 80 kamu binasının incelendiğini, 53 okulun da incelenip 14 okul için hemen eğitime ara verildi. Arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyorlar. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'



Hasarlı olan binalara ilişkin de, yine az hasarlı binalara ilişkin süreci kendilerine tebliğ edeceğiz. Kentsel dönüşümün önemini vurgulamak istiyorum. Hem yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemesi, hem deprem yönetmeliği, hem sayın cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz dediği seferberlikle, TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik projelerle birçok projeyi gerçekleştirdik.

Bugün 5.8 deprem yaşanıyor ve bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz' ifadelerini kullandı.