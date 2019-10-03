Deprem sonrası Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki derslerin de kampüsteki yeni binalara alındığı öğrenildi.

Endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Pınar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin öğrenim gördüğü mühendislik ana binasında çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Mühendislikte dersler yeni binaya taşınacak şekilde devam ediyor" dedi.

İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRÜ AYDIN'DAN AÇIKLAMA

İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Aydın, "Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi" açıklamasında bulundu.

Aydın, "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir" bilgisini paylaştı.

Aydın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir."

Rektör Aydın, "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir" dedi.

İÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TAHLİYESİ

İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.

Fakülte binasına asılan yazıda, "İstanbul Valiliğinin binamıza verdiği tahliye kararı doğrultusunda bina içerisine girişler yasaklanmıştır. Fakültemizde görevli kişilerin ve öğrencilerin 08.00-16.00 saatleri arasında binaya girişleri uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Fakülteye gelen randevulu hastalara tedavi hizmeti verilmezken, randevuların ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi binasının önüne şerit çekilerek, girişlere izin verilmiyor. Yemek için bina önüne kurulan alanda hizmet veriliyor.

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına da girilemiyor. Bina kapısına kütüphaneye girişin yasak olduğu yazısı asıldı.

(AA)