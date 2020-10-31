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31 Ekim 2020 Cumartesi 10:49 | Son Güncelleme:

Deprem provokatörlüğü yapan bir kişi gözaltına alındı

Deprem provokatörlüğü yapan bir kişi gözaltına alındı

İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabından provokatör paylaşım yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te İzmir depremi ile ilgili provokatör paylaşım yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kişinin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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