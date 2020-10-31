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  • Deprem provokatörlerine soruşturma: 3 kişi gözaltına alındı
31 Ekim 2020 Cumartesi 11:35 | Son Güncelleme:

Deprem provokatörlerine soruşturma: 3 kişi gözaltına alındı

Deprem provokatörlerine soruşturma: 3 kişi gözaltına alındı
DHA

İzmir depreminin ardından sosyal medyada provokatör paylaşımda bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depreminin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını bildirerek Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gül, tüm süreçlerde gerekli takibin yapıldığını vurgulayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.'

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