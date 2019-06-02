Deprem son dakika Kandilli Rasathanesi açıklaması! İstanbul Sakarya deprem mi oldu?

Deprem son dakika haberleri araştırılıyor. İstanbul son dakika deprem mi oldu, şiddeti kaç? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İstanbul’da deprem olduğu ile ilgili Kandilli Rasathanesi açıklaması araştırılıyor. Sakarya Hendek'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Deprem 9.5 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi açıklamasında saat 16.08’de sarsıntının gerçekleştiğini açıkladı. Gelen ilk bilgilere göre, deprem İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

SAKARYA VE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Sakarya Hendek'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Deprem 9.05km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi açıklamasında saat 16.08’de sarsıntının gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

SON DEPREMLER