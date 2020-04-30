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  3. Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Kandilli son gerçekleşen depremler

Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Kandilli son gerçekleşen depremler

Deprem mi oldu" Elazığ'da deprem mi oldu" Kandilli son gerçekleşen depremler

Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak Elazığ Sivrice'de 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu. Kandilli depremi 4.3 olarak duyurdu. İşte gerçekleşen son depremler...

Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak Elazığ Sivrice'de 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu. Kandilli depremi 4.3 olarak duyurdu. Depremin ardından 1.7 ve 2.9 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler...

AFAD ELAZIĞ DEPREM

Büyüklük 4.2 (ML)

Yer Elazig - Sivrice

Tarih 30/04/2020 - 11:45:34 (TS)

Enlem 38.4078 (K)

Boylam 39.1910 (D)

Derinlik 12.55 (KM)

KANDİLLİ GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER


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