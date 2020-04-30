Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Kandilli son gerçekleşen depremler

Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak Elazığ Sivrice'de 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu. Kandilli depremi 4.3 olarak duyurdu. Depremin ardından 1.7 ve 2.9 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler...

AFAD ELAZIĞ DEPREM

Büyüklük 4.2 (ML)

Yer Elazig - Sivrice

Tarih 30/04/2020 - 11:45:34 (TS)

Enlem 38.4078 (K)

Boylam 39.1910 (D)

Derinlik 12.55 (KM)

KANDİLLİ GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER