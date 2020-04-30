Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Kandilli son gerçekleşen depremler
Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak Elazığ Sivrice'de 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu. Kandilli depremi 4.3 olarak duyurdu. İşte gerçekleşen son depremler...
Deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak Elazığ Sivrice'de 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu. Kandilli depremi 4.3 olarak duyurdu. Depremin ardından 1.7 ve 2.9 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler...
AFAD ELAZIĞ DEPREM
Büyüklük 4.2 (ML)
Yer Elazig - Sivrice
Tarih 30/04/2020 - 11:45:34 (TS)
Enlem 38.4078 (K)
Boylam 39.1910 (D)
Derinlik 12.55 (KM)
KANDİLLİ GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER