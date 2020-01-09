Deprem mi oldu? 9 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..
Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 07:52'de 6.14 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. 9 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sizlerle..
Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda depremi hissedenler tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremi hissedenler Deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. 9 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sizlerle..
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SON DAKİKA DENİZLİ'DE DEPREM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son çıklamasına göre, Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.7 kilometre altında saat 07.52'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu..
AKDENİZDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi, sabaha karşı saat 04:17'de Akdeniz'de büyüklüğü 3.3, derinliği ise 6.0 km olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.