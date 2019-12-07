Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika son deprem haberleri..

Deprem mi oldu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremleri sitesinde güncel olarak yayınlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, gece saatlerinde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

SON DEPREMLER

BOLU'DA DEPREM..



Bolu’da, saat 01.30 sıralarında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Bolu’nun Kızılağıl köyü olan 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.knt merkezinde hissedilen deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

BOLU'DA BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Bolu'da saat 5.32'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.