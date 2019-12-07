Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika son deprem haberleri..
Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremi hisseden vatandaşlar ilk olarak internette araştımalar yapıyor. Son deprem Bolu'da meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bolu - Merkez'de gece saatlerin iki ayrı deprem meydana geldi. 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..
Deprem mi oldu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremleri sitesinde güncel olarak yayınlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, gece saatlerinde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..
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SON DEPREMLER
BOLU'DA DEPREM..
Bolu’da, saat 01.30 sıralarında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Bolu’nun Kızılağıl köyü olan 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.knt merkezinde hissedilen deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.
BOLU'DA BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Bolu'da saat 5.32'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.