Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7676
  • 6,3499
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Deprem mi oldu? 27 Kasım Kandilli son dakika son depremler listesi..

Deprem mi oldu? 27 Kasım Kandilli son dakika son depremler listesi..

Deprem mi oldu" 27 Kasım Kandilli son dakika son depremler listesi..

Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Her gün ülkemizde ve ülke dışında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Dün Arnavutluk ve Bosna'da depremler olmuştu. Ülkemizde ise Denizli ve Manisa'dan deprem haberleri geldi. Depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler..

 

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen depremleri sitelerinde yayınlıyor. Manisa Kozluören-Soma'da 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi. Depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler..

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

27 KASIM SON DEPREM HABERLERİ 

MANİSA'DA DEPREM

Manisa Kozluören-Soma'da 27 Kasım 2019 tarihinde 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi.

DENİZLİ'DE DEPREM

Denizli'de 26 Kasım 2019 saat 23.03'te deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte olduğu belirtildi.


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar

MSB Açıkladı... O Tüneller Tek Tek Kapatıldı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Komşular şikayet edince kümesi kamyonete kurdu

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi