Deprem mi oldu? 27 Kasım Kandilli son dakika son depremler listesi..

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen depremleri sitelerinde yayınlıyor. Manisa Kozluören-Soma'da 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi. Depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler..

27 KASIM SON DEPREM HABERLERİ

MANİSA'DA DEPREM

Manisa Kozluören-Soma'da 27 Kasım 2019 tarihinde 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi.

DENİZLİ'DE DEPREM

Denizli'de 26 Kasım 2019 saat 23.03'te deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte olduğu belirtildi.