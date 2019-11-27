Deprem mi oldu? 27 Kasım Kandilli son dakika son depremler listesi..
Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Her gün ülkemizde ve ülke dışında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Dün Arnavutluk ve Bosna'da depremler olmuştu. Ülkemizde ise Denizli ve Manisa'dan deprem haberleri geldi. Depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler..
Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen depremleri sitelerinde yayınlıyor. Manisa Kozluören-Soma'da 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi. Depremi hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler..
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27 KASIM SON DEPREM HABERLERİ
MANİSA'DA DEPREM
Manisa Kozluören-Soma'da 27 Kasım 2019 tarihinde 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi.
DENİZLİ'DE DEPREM
Denizli'de 26 Kasım 2019 saat 23.03'te deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte olduğu belirtildi.