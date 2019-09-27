Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'ten korkutan İstanbul uyarısı! 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu. Salı günü yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Hollandalı Frank Hoogerbeets, A Haber'e konuştu.

'7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR'



Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi. Diğer konumlarla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Özellikle bölgeyle ilgili olarak, diğer bölgeleri de tetikleyecek mi?

Evet kesinlikle bu olabilir, gerçekleşebilir. Bundan 20 yıl önce İstanbul'da bunun gerçekleştiğini biliyoruz. İstanbul'un batısına baktığımızda burada depremlerin kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Önümüzdeki büyük ölçekli bir depremin İstanbul'un batı kısmında olacağını öngörebiliriz.

BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR



Marmara Denizi'nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.

'O BÖLGEDE DEPREM OLURSA KİMSE ŞAŞIRMASIN'



Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets, şu ifadeleri kullanmıştı; "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim"

Frank Hoogerbeets kimdir?



Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.