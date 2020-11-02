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02 Kasım 2020 Pazartesi 21:28 | Son Güncelleme:

Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 19 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

İnce, “Tahrik edici içeriklerin karşısında biz duracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 69 paylaşım, 52 şahıs tespit ve işlem yapıldı. 19 gözaltı yapıldı. 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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