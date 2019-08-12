Deprem için acil tedbir

Osman Nuri CERİT

Denizli’nin Bozkurt İlçesi'nden meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Başkanlık Kabinesi’nin 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan, deprem ve diğer doğal afetlere yönelik yol haritasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Başta İstanbul olmak üzere 81 ili kapsayan ve olası afetlere karşı 2019-2023 döneminde atılacak adımları içeren önlemler, planlanan takvimden daha hızlı şekilde hayata geçirilecek. Hazırlıklar, olası depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi çerçevesinde yürütülüyor.

HEDEF BİNA DAYANIKLILIĞI

Kentsel dönüşümün hızlandırılmasından kritik tesislerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılmasına kadar önlemler eksiksiz olarak alınıyor. Özellikle İstanbul’da afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının hizmet ve sosyal donatı kapasiteleri güçlendiriliyor.

FARKLI SENARYOLAR ÇALIŞILIYOR

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi yapıların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesine ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Depremin edn az zararla atlatılmasına yönelik olarak hazırlanan Afet Risk Planları, farklı senaryolar ışığında güncelleniyor.

