Deprem hazırlığı 2020 bütçesinde

Marmara denizinde sismik tarama ve depremde acil uyarı sistemleri bütçede önemli bir yer tutuyor. İşte hazırlıklar ve yapılanlar:

SİSMİK ARAMA

MTA ve TPAO ile birlikte akademisyenlerin de katılacağı bir ortaklıkla Marmara Denizi’nde 3 boyutlu sismik yansıma yapılarak deniz tabanının batımetrisi detaylı bir şekilde ortaya konacak. Bursa’da pilot proje olarak başlatılan erken uyarı sisteminin devreye sokulmasından sonra, sistemin Marmara bölgesindeki diğer illerde de yaygınlaştırılması devam edecek.