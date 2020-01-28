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Deprem hazırlığı 2020 bütçesinde

Deprem hazırlığı 2020 bütçesinde

Başta beklenen İstanbul depremi olmak üzere ülke genelinde olası büyük depremlere yönelik hazırlıklara İçişleri Bakanlığı 2020 bütçesinde yer verildi.

Marmara denizinde sismik tarama ve depremde acil uyarı sistemleri bütçede önemli bir yer tutuyor. İşte hazırlıklar ve yapılanlar: 

SİSMİK ARAMA 

MTA ve TPAO ile birlikte akademisyenlerin de katılacağı bir ortaklıkla Marmara Denizi’nde 3 boyutlu sismik yansıma yapılarak deniz tabanının batımetrisi detaylı bir şekilde ortaya konacak.  Bursa’da pilot proje olarak başlatılan erken uyarı sisteminin devreye sokulmasından sonra, sistemin Marmara bölgesindeki diğer illerde de yaygınlaştırılması devam edecek. 


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