Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantasında olması gerekenler binlerce vatandaşımız tarafından aratılmaya başladı. “Deprem çantası nasıl hazırlanır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor Elazığ’ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen 6.8 şiddetindeki deprem tüm Türkiye’yi korkuttu. Bölgeye birçok ilkyardım ekibi ve destek ekibi sevk edilirken deprem çevredeki birçok ilde etkisini gösterdi. Deprem sonrası vatandaşlar “Deprem çantasında neler olmalı?” sorusunu aratmaya başladı. Ayrıntılı bilgiler haberimizde…

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

GIDA

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ

-Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

-Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

-Zorunlu Deprem Poliçesi

-Diplomalar

-Pasaport, banka cüzdanı vb.

-Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

GİYECEKLER

-İç çamaşırı

-Çorap

-Yağmurluk

-İklime uygun giysiler

SU

-Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

HİJYEN MALZEMELER

-Sabun ve Dezenfektanlar

-Diş fırçası ve macunu

-Islak mendil

-Tuvalet kâğıdı

-Hijyenik ped

DİĞER MALZEMELER

-İlk yardım çantası

-Uyku tulumu veya battaniye

-Çakı, düdük, küçük makas

-Kâğıt, kalem

-Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

MALZEMELERİN ORTALAMA FİYATLARI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Buradan hareketle deprem çantası içinde bulunan malzemelerin piyasa değeri araştırıldı. Buna göre, bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 440 TL olarak hesaplandı

Deprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor: “iç çamaşırı 20 TL, çorap 20 TL, yağmurluk 30 TL ve iklime uygun giysiler.

Hijyen malzemesi; sabun 5 TL, diş fırçası ve macunu 25 TL, ıslak mendil 5 TL, tuvalet kağıdı 30 TL, ilk yardım çantası 30 TL, uyku tulumu 100 TL veya battaniye 25 TL, çakı 30 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 5 TL, kalem 5 TL, pilli radyo 50 TL, el feneri 10 TL ve yedek piller 20 TL.”