Bakan Selçuk: Bazı küçük çatlaklar dışında hiçbir okulda problem yok

Bölgede incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk deprem bölgesindeki okulların son durumuna ilişkin bilgileri aktardı;

Bakan Selçuk şunları söyledi;

"Çocuklarımızın rehabilitasyonu, korkularının yenilmesi için büyük bir ekiple buradayız. Çalışmalarımızı öğretmen ve psikologlarımızla sürdürüyor. Bugün yapılması gerekenler konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Her bir okulumuzu tek tek incelemeye aldık. Okullarımızın tamamında ciddi bir problem yok. Okullarımızı halkımıza açtık. İmkanlar oluşturduk. Barınma ihtiyacını gidermesi söz konusu. Öğretmenlerimizle beraber okullarımıznı deprem eğitimi ve riskin organizasyonu için bir değerlendirme çalışması yapılacak. Küçük bazı çatlakların olduğu okullar var her ihtimale ilişkin incelemelerimizi sürdürüyoruz."