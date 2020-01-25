Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik'teki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

"39 KİŞİYİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDIK"

Şu anda ellerindeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşanabilecek bir hastanın olmadığını belirten Soylu, "Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

Soylu, hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındığını söyledi.

KOCA: 4 SAHRA HASTANEMİZ VE 48 ÇADIRIMIZ KURULUMA HAZIR

Bakan Koca da, "Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır." diye konuştu.

"184 EKİPLE ÜSTYAPIDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Kurum, "368 kişiden oluşan 184 ekiple üstyapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.