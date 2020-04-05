Denklik bekleyen 2 bin doktor hazır

HİLAL YILDIRIM



Yurtdışından da tıptan mezunu olan doktorlar diplomalarını geçerli hale getirecek ‘denklik’ belgesi için YÖK’ten haber bekliyor. Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde okuyarak ülkeye dönen doktorlar, meslektaşları koronavirüsle mücadelede canla başla çalışırken seyirci kalmak istemediklerini söyledi.

ÜCRETSİZ ÇALIŞABİLİRİZ

Mustafa Yeşil (Bulgaristan Yeşil Trakya Üniversitesi): “Yurtdışında tıp okuyarak ülkemize geldik. Yıllardır bizlere verilecek denklik kararını bekliyoruz. Gönüllüyüz sahada ücretsiz çalışmak için bile hazırda bekliyoruz. Yeter ki bizlere görev verilsin. Hepimiz yetişmiş doktorlarız.”

Türkan Esin (Bulgaristan Plovdiv Tıp Fakültesi): “Ben bu günler için okudum. Ülkeme şimdi faydalı olmayacaksam ne zaman olacağım. Meslektaşlarımın mücadelesini televizyondan izlemek istemiyorum. Bizlere de görev verilsin. Sahada mücadele edelim.”

Ali Parlak (Ukrayna Kiev Ulusal Tıp Fakültesi): “Koronavirüsle mücadele günlerinde bizlere hiç değilse sahada görev yapmak imkânı verilsin. Ülkemize başka ne zaman faydalı olacağız. Yurtdışında doktorluk yapmak istemiyoruz, ülkemize hizmet etmek istiyoruz.”