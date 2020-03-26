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  3. Denizli'yi alarma geçiren firar! Her yerde onu aradılar

Denizli'yi alarma geçiren firar! Her yerde onu aradılar

Denizli'yi alarma geçiren firar! Her yerde onu aradılar

Denizli'de, corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Murat E., "Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.

Denizli'de akşam saatlerinde nefes darlığı ve öksürük şikayeti çeken Murat E. (44), Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Corona virüs şüphesi üzerine Murat E. gözlem altına alındı.

Gerekli testleri yapılacağı sırada Murat E. iddiaya göre hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine hastane çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Murat E.'yi Saraylar Mahallesi Örnek Caddesi'nde buldu. Polis ekipleri, koronavirüs şüphelisinin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen Murat E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.

Corona virüs şüphesi taşıyan kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

(DHA)


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