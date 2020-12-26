Denizli'de şehide 24 yıllık vefa

Türkiye’nin dört bir yanından gelen silah arkadaşları, şehit Jandarma Er Kuş’un Sarayköy’deki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur’an okunup, dua edildi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK DAVRANIŞ



Ziyaretin ardından Şehit Hüseyin Kuş’un komutanları ve silah arkadaşları AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından ilçedeki Kültür Merkezi’nde ağırlandı. Özbaş, 22 yıldır silah arkadaşlarının şehidin ailesini yalnız bırakmadığını, bu davranışın Türkiye’ye örnek bir vefa niteliği taşıdığını söyledi. Şehit Hüseyin Kuş’un o dönemde bölük komutanı olan Jandarma Kriminal Daire Başkanı Mustafa Mercan, “22 yıldır sürekli bu organizasyon devam ediyor ve edecek” dedi.