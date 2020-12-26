26 Aralık 2020 Cumartesi 02:06 | Son Güncelleme:
Denizli'de şehide 24 yıllık vefa
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 30 Aralık 1996 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Denizlili Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş için mevlit okutuldu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen silah arkadaşları, şehit Jandarma Er Kuş’un Sarayköy’deki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur’an okunup, dua edildi.
TÜRKİYE’YE ÖRNEK DAVRANIŞ
Ziyaretin ardından Şehit Hüseyin Kuş’un komutanları ve silah arkadaşları AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş tarafından ilçedeki Kültür Merkezi’nde ağırlandı. Özbaş, 22 yıldır silah arkadaşlarının şehidin ailesini yalnız bırakmadığını, bu davranışın Türkiye’ye örnek bir vefa niteliği taşıdığını söyledi. Şehit Hüseyin Kuş’un o dönemde bölük komutanı olan Jandarma Kriminal Daire Başkanı Mustafa Mercan, “22 yıldır sürekli bu organizasyon devam ediyor ve edecek” dedi.