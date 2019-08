Denizli'de sabaha kadar 93 artçı deprem meydana geldi

Kırsaldaki mahallelerini yanı sırada Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadılar.

Evlerindeki hasarın, artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak ettiler. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade ettiler.

ÇADIRLARA YERLEŞTİLER

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilçe stadında oluşturulan çadır kent havadan görüntülenirken, bölgedeki depremzedeler ilk geceyi geçirecekleri çadırlarda devletin kendilerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı ilk geceyi AFAD tarafından ilçe stadında kurulan çadırlarda geçiriyor.

Çadır kent çevresinde AFAD personeli ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin gerekli ihtiyaçlar için çalışma yaptıkları gözlendi. Geceyi çadır kentte geçiren depremzedeler İHA’ya konuştu.

"TEK YAPACAĞIMIZ YERLEŞMEK"

Depremi "Korkunç" olarak nitelendiren depremzede Behiye Özdemir, "Çok şükür daha fazlası ve fena bir durum olmadı. Bayram böyle oldu. İnşallah, hiç bir şey olmadan ötesini getireceğiz. AFAD çalışmalara yeni başladı. Biz, burada 5 aileyiz. Apartman riski olduğu için buradayız, fazla bir şey yok. Çalışmalardan memnunuz, bugün yapacak bir şey yok, tek yapacağımız şey yerleşmek. Yarına Allah Kerim" dedi.

"EVİMİZİ TAŞIYACAĞIZ"

Geceyi Bozkurt İlçe Stadı’nda kurulan çadırlardan birinde geçirecek olan depremzede Mehmet Ali Çoban ise, “Merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturuyorum. Oturduğumuz bina aşırı hasar gördü, şu anda hasardan dolayı oturacak durumu olmadığı ve AFAD’ın böyle bir imkan sağladığı için buraya geldik. Deprem anında işyerim olan lokantada çalışıyordum. Nasıl dışarı kaçtığımızı bilemedik. Hatta Çinli müşterilerimiz vardı, birlikte kaçtık. Hatta karşıdaki komşularımız kaçarken evlerinin bacaları göçtü, adam kaçarken üstüne göçüyordu. Ben zaten kiralık evde oturuyorum. Yarın dolaşacağız, kiralık ev bulabilirsek yarından itibaren taşıyacağız. Zaten, büyük ihtimalle kaldığımız eve ağır hasar verilecek, içinde göçmeler var. İçeri giremediğimiz için eşyalara da bakamadık” diye konuştu.

Çoban sözlerine şu şekilde devam etti:

"Böyle bir olay olmasa daha iyiydi de ama olduktan sonra böyle imkanları sağlıyorlar, ilgileniyorlar, teşekkür ederiz. Keşke olmasaydı ama olduktan sonra da başa gelen çekilecek."

"GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Bozkurt’ta yaşayan bir başka depremzede kadın ise, ailecek korktuklarını ve geceyi kurulan AFAD çadırında geçireceklerini kaydetti. Depremzede kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bayağı sallandık, ‘Artık herhâlde (hayatımız-ömrümüz) bitti’ dedik. Çok şükür bugün her şey bitti, şükür rabbime. Bugünle böyle gelmiş, geçmiş olsun diyorum."

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Depremin meydana geldiği anlarda yaşadıklarını paylaşan depremzede Meryem Aytekin, “Artık olacak olan oldu. Ben 1 gece burada konakladıktan sonra bayramı Sarayköy ilçesinde geçireceğim. Orada da evim var, sıcakta orada duramadığım için buraya gelmiştim, gideceğim. Zaten deprem olmasaydı da gitmeyi düşünüyordum, gideceğim inşallah. Devleti sürekli eleştiriyorlar ama ben devletimizden memnunum. Her taraf yemek, yardım, her şey veriliyor çok şükür rabbime. Her şeyi güzel sağladılar, memnunuz çok şükür. Allah, devletimize - milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

BİRİ EVDE, DİĞERİ ARABADA KALDI

Tutluca’daki depremzedelerden Adem (65) - Rukiye Taşkın (67) çiftini ise yaşanan felaketin ilk gecesinde deprem ayırdı. 6 büyüklüğünde meydana gelen depremden korkan Rukiye Taşkın geceyi evlerinin önündeki araçlarında geçirmeyi tercih ederken, eşi Adem Taşkın ise hala sağlam gördüğünü söylediği evlerinde geçirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan Adem Taşkın, “Tutlucalı değilim ama 1 sene önce yerleştim ve burada oturuyorum. Bugün büyük bir deprem oldu. İlk geceyi geçiriyoruz. Biraz yatıyoruz, biraz kalkıyoruz. Ben içeride yatıyordum. Hafif artçılar devam ediyor, artçılar olunca yine kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Eşimle beraber 2 kişi yaşıyoruz ama hanım korktuğu için içeri girmiyor, dışarıda arabada yatıyor. Gündüzden deprem çok şiddetli olduğu için korkuyor ve içeri girmeye çok niyetli değil. Bize çadır isteğimizin olup olmadığını sordular, söylediler, biz talep etmedik. Evimiz tek katlı. Bizde pek hasar olmadığı için ben içeride kalıyorum. Etrafımızda hasar olan bölgeler var. Buradaki herkes bu gece genelde çadıra taşındı. Ben evde kalıyorum. Evimizi biraz daha sağlam gördüm. Onun için evde kalmayı düşündük ama artçı sarsıntılar olduğu zaman da yine dışarı kaçıyoruz. Sağ olsunlar, herkes görevini yaptı. Biz de gereken tedbirlerimizi aldık ama çadıra ihtiyaç duymadık. Kendi imkanlarımızla geceyi geçiyoruz” dedi.

"İNSANLARA YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN GELDİK"

Tutluca’ya evleri bulunduğu için sonradan gelen depremzedelerden Rafi Karaca, “Burada hanımımın evi var ama misafir olarak geldik. Deprem olduğunu duyduktan sonra çıkıp buraya geldik. İnsanlara yardımcı olabilmek için buraya geldik ama deprem Allah’tan gelen bir şey. Can kaybı yok ama evlerimizde şu anda hasar çok. Evet ben aracımda geceyi geçiyorum. Ailem ve diğer insanlar da çadırda geceyi geçiyorlar. Devlet imkanlarıyla AFAD ve Kızılay çadırları kuruldu, herkes kendi imkanları doğrultusunda geceyi geçiriyorlar” diye konuştu.

“Hala tedirginiz” diyerek sözlerini sürdüren Karaca ayrıca, “Az önce olduğu gibi yine artçı sarsıntılar oluyor. Sürekli devam ediyor. Evlerin girilecek durumu yok zaten. Devletten beklentiler var tabii ki, barınma ve yiyecek gibi konular. Şu anda 2 çocuk ve anne - baba var, bu gece çadırda kalıyorlar. Ben araçta kalıyorum. Çünkü, çadır onlara anca yetti” ifadelerini kullandı.