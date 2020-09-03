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  3. Denizli'de orman yangını... Bakan Pakdemirli bölgede
03 Eylül 2020 Perşembe 21:05 | Son Güncelleme:

Denizli'de orman yangını... Bakan Pakdemirli bölgede

Denizli'de orman yangını... Bakan Pakdemirli bölgede
AA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Pakdemirli, Hayriye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına helikopterle gelerek havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli daha sonra yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yangının saat 13.40 sıralarında çıktığını ve 13.50'da yangına müdahaleye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde yangın olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şunları dedi:

"Maalesef Uşak, Kastamonu, Sinop, Başköprü ve Çubuk'ta yangınlarla mücadele ediyoruz. Sinop Boyabat'ta tamam gibi kontrol altına alındı gibi gözüküyor. Uşak'taki yangında belli bir noktaya geldi. Ama şu anda Kastamonu Taşköprü'de devam eden ciddi bir yangınımız var. Çubuk'ta devam eden ciddi bir yangınımız var."

Nemin azlığının yangınlara neden olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Meteorolojik koşulların ciddi bir şekilde nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi, maalesef çok sayıda gün içerisinde orman yangınlarıyla mücadele edebileceğimizin de üstünde yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyor."
"Allah'a şükürler olsun ki orman teşkilatımız günlük 40-45 civarında yangınla dair mücadele ettiğimiz günler oldu. Allah'a şükür yangınları çok uzatmadan bunları söndürmeye başarıyoruz."

Denizli'deki yangında 49 arazöz, 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 dozer ve 8 dozerin yolda olduğunu dikkati çeken Bakan Pakdemirli, 150 personelle bu yangına müdahale ettiklerini söyledi.

"YANGIN BÜYÜK DEĞİL"

Pakdemirli, havadan gördükleri kadarıyla yangının büyük olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kontrol altına alamayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. Sadece etrafını tamamen çevrelememiz gerekiyor. Ek gelen takviye araçlarla birlikte de inşallah gece ilerleyen saatlerde de yangını çevrelersek 'yangını tamamen kontrol altına aldık' diyebileceğiz."
"Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Alanın merkezinde biraz ateş vardı. Onun dışındaki yerlerde ateşte çok önemli sıkıntı yok. Rüzgar şimdilik lehimize gözüküyor."

Özellikle daha önceden yanmış alanlarda dönmüş olan rüzgardan dolayı da şimdilik gece ilerleyen şartlarda havayla önemli bir değişiklik olmazsa rüzgarında lehimize olduğunu anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı bir şekilde genel müdür yardımcımız burada, İzmir'den ben bölge müdürümüzü getirdim. Buradaki bölge müdürümüz konuya müdahale ediyor. İzmir'den teknik elemanlar burada. Yangınla ilgili çok deneyimli ekip burada. Çok hızlı şekilde inşallah burayı hallederiz."
"Yangınlar meteorolojik şartlardan dolayı çok artmış olmakla beraber kasıtla ilgili kısımlarıyla ilgili de artışların olduğunu teşkilat olarak düşünüyoruz. Bu konu çok yönlü olarak valiliklerimizce sorgulanıyor. Bunlarla ilgili zaten bulgular oldukça valilerimiz de basınla paylaşıyorlar. Buradaki yangın çok geniş bir alanda değil. Aslında belli bir yerde ve kanyona hapsolmuş durumda. Ama orada enerji yüksek."
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