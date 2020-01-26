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Denizli'de 'koronavirüs iddiasına' açıklama

Denizli'de 'koronavirüs iddiasına' açıklama

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte corona virüsüyle ilgili herhangi bir saptama bulunmadığını açıkladı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte Çinli bir turistin corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Öztürk, bu gece Çinli bir turistin yüksek ateş şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi´ne başvurduğunu belirterek, "Çinli bir turist 38,5 derece ateşle Denizli Devlet Hastanesi´ne geldi. Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Kentte herhangi bir birim de karantina altına alınmamıştır" dedi.

(DHA)


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