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Denizli'de korkutan deprem!

Denizli'de korkutan deprem!

Denizli'de korkutan deprem! Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri depremi hisseden vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte ayrıntılar...

Denizli'de deprem mi oldu? sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri depremi hisseden vatandaşlar tarafından aratılıyor. Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada derpemin derinliğinin 7 km olduğu bilgisine yer verildi. 


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