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11 Haziran 2019 Salı 17:40 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:42

Sonunda bu da oldu! Cami'den Sakal-ı Şerif çaldılar

Sonunda bu da oldu! Cami'den Sakal-ı Şerif çaldılar

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir camiden Sakal-ı Şerif çalındı.

Alınan bilgiye göre, dün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi.

(AA)

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