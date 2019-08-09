Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, merkez üssü Afyonkarahisar olan 16 deprem meydana geldi.
Dün sabah saatlerinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 4.2 büyüklüğündeki deprem ve Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki 4.2 ve 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Afyonkarahisar'da da 16 ufak çaplı deprem meydana geldi.
Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu.
Depremlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
AFYONKARAHİSAR'DAKİ DEPREMLER
14:35:23 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI
14:38:16 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI
14:39:43 - 1.6 - YASSIOREN-BASMAKCI
14:46:42 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI
14:53:15 - 1.7 - IDRIS-DAZKIRI
15:04:25 - 2.2 - DARICILAR-DAZKIRI
16:09:43 - 2.7 - DARICILAR-DAZKIRI
16:31:38 - 2.5 - DARICILAR-DAZKIRI
17:07:31 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI
18:21:42 - 1.9 - DARICILAR-DAZKIRI
18:03:44 - 2.9 - AKKOYUNLU-BASMAKCI
21:07:05 - 1.8 - DARICILAR-DAZKIRI
23:50:13 - 3.6 - DARICILAR-DAZKIRI
01:33:02 - 2.4 - DARICILAR-DAZKIRI
01:34:52 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI
07:05:51 - 3.2 - DARICILAR-DAZKIRI