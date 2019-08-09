Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Dün sabah saatlerinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 4.2 büyüklüğündeki deprem ve Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki 4.2 ve 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Afyonkarahisar'da da 16 ufak çaplı deprem meydana geldi.

Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu.

Depremlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ DEPREMLER

14:35:23 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI

14:38:16 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI

14:39:43 - 1.6 - YASSIOREN-BASMAKCI

14:46:42 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI

14:53:15 - 1.7 - IDRIS-DAZKIRI

15:04:25 - 2.2 - DARICILAR-DAZKIRI

16:09:43 - 2.7 - DARICILAR-DAZKIRI

16:31:38 - 2.5 - DARICILAR-DAZKIRI

17:07:31 - 2.8 - DARICILAR-DAZKIRI

18:21:42 - 1.9 - DARICILAR-DAZKIRI

18:03:44 - 2.9 - AKKOYUNLU-BASMAKCI

21:07:05 - 1.8 - DARICILAR-DAZKIRI

23:50:13 - 3.6 - DARICILAR-DAZKIRI

01:33:02 - 2.4 - DARICILAR-DAZKIRI

01:34:52 - 1.7 - DARICILAR-DAZKIRI

07:05:51 - 3.2 - DARICILAR-DAZKIRI