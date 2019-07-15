Denizli sancağı, 97 yıl sonra meydanlara çıkarıldı

Muammer BAŞKAN / Atakan ŞEN

Silahlı terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 3 yıl geçerken, Denizli’de o gece yaşananları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AKŞAM’a anlattı. 15 Temmuz günü meclis toplantısından sonra başkanlık makamında komisyonda üye olan meclis üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Biz işimize bakıyorduk, millete hizmet noktasında. Sonrasında bir arkadaş içeriye girdi, ‘Darbe oluyor’ diye haber verdi. Biz de ‘Hangi çağda yaşıyoruz, ne darbesi ‘diye tepki gösterdik. Televizyonu açtığımızda, olayın vahametini gördük” dedi. Vatandaşların Çınar Meydanı’na geldiğini dile getiren Başkan Zolan, “Tabii ki orada da halka hitap ediyorduk. Vatandaşlarımızda büyük bir hassasiyet gösterdi. Denizli’nin düşman işgalinden kurtuluş günü yoktur. Bizler de 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimine direndik. Tabii bunun bir de simgesi vardı. 15 Mayıs 1919’da Yunanlar İzmir’e çıktığında, Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, Denizli sancağımızı, olduğu yerden alarak, Bayramyeri dediğimiz meydanda sancağımızın altında ahaliyi toplamıştı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi, millete o zaman ‘Hiçbir şeyiniz yoksa bile, yerden 3 taş alın, düşmana karşı mukavemette bulunun’ demiş. Bu direnişle Denizlimizin işgali engellenmiş. Aradan 97 yıl geçtikten sonra bu sancağımız Bayramyeri’nde değil de Delikçınar Meydanı’nda ortaya çıktı. Dedik ki, ‘Sancağımızın tekrar ortaya çıkma vakti geldi.’ Çünkü bu düşman işgaliydi, ülkemizi paramparça yapma girişimiydi. Bu sancağımızda meydana çıkardığımızda, vatandaşlarımızın coşkusu manevi atmosfer onlarca kat arttı ve sabaha kadar vatandaşlarımız burada hem dua ederek hem de birliğini göstererek fedakârlık yaptılar” dedi.

SANCAĞIN BİLİNMEYENLERİ

Milli mücadele döneminde ve 15 Temmuz gecesi önemli bir rol oynayan Denizli sancağı ile ilgili detaylı bilgi veren Pamukkale Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Turgut Tok, ‘’Denizli sancağı, Denizli’nin bilinen en eski sancağıdır. Bu sancak. Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Milli Mücadele’de çıkarmış olduğu, bizim onurumuz, gururumuz olan, Denizliler için büyük bir iftihar vesilesi olan sancaktır. İzmir’i Yunanlılar işgal etmesinden 4 saat 10 dakika sonra Denizli’de bir telin (Lanetleme) mitingi yapılır. Telin mitingi için müftü efendi Kayalıkta ahaliyi toplar. Kayalık’tan Bayramyeri’ne yürürler. O günkü adıyla Camii Kebir, bugünkü adıyla Ulu Camii’den bu sancağı alır ve Bayramyeri’ne yürür. Bayramyeri’nde o muhteşem fetvasını verir; ‘Cihadı mukaddessiyi ilan ediyorum’ der. ‘Mücadele edeceğiz, düşmanlarla elimizdeki imkânları değerlendirerek savaşacağız, elimizden hiçbir şey gelmiyorsa, yerden 3 taş alıp atacağız’ fetvasını verir. Bu vatanının kurtuluşunun, direncinin muhteşem bir göstergesidir, ‘Hiçbir şey yapamıyorsanız, yerden 3 taş alın düşmana atın.’ Bugün Denizli’nin yerli aileleri, Bayramyeri, Kayalı civarında oturan eski aileler, hâlâ giriş kapının arkasında, balkonunda 3 taşı hâlâ muhafaza eder’’ dedi. O dönem pek çok cephede Denizlili gençlerin savaştığını belirten Prof. Dr. Tok, ‘’Cephelerde savaşan Denizlili gençler ki Denizli’de dokuma kültürü çok gelişmiştir, sancağı yapmışlar ve Un Pazarı Camii’ne hediye etmişler. Bunun orijinali Atatürk Etnoğrafya Müzesi’ndedir. Ve bu sancak her zaman bu millete toplanma vesilesi olmuş. 15 Temmuz’da da bu millet yine bu sancağın altında, Çınar Meydanı’nda tekrar toplandı ve direnişi gösterdi” diye konuştu.